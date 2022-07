Stray non è ancora uscito ma ha già due day one patch

Stray esce il 19 luglio ma gli sviluppatori di BlueTwelve Studios hanno già pubblicato sui server ben due day one patch, il giorno del lancio i giocatori dovranno quindi scaricare gli aggiornamento 1.01 e 1.02, ma cosa portano in dote questi update?

Questi due aggiornamenti non includono nuovi contenuti ma si limitano a risolvere bug e piccoli problemi tecnici lavorando dietro le quinte per migliorare l'ottimizzazione, le performance e la stabilità generale del gioco.

Tra le correzioni troviamo migliorie alla navigazione nei menu, audio migliorato durante le sequenze filmate, risoluzione di piccoli glitch grafici, localizzazione migliorata in varie lingue e la risoluzione di bug legati alle collisioni del gatto. In generale si registra anche una stabilità migliorata e performance migliorate nelle situazioni più concitate.

Nei giorni scorsi è trapelata la lista Trofei di Stray che include un totale di 25 Trofei da sbloccare, in molti hanno ipotizzato una durata piuttosto ridotta della campagna basandosi proprio su uno dei Trofei che richiede di completare il gioco in meno di due ore, tuttavia si tratta solamente di una ipotesi e al momento gli sviluppatori non hanno rivelato dettagli sulla longevità.

Stray è gratis a luglio su PlayStation Plus, gli abbonati Extra e Premium possono scaricare il gioco a costo zero dal 19 luglio.