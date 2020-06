Stray, il nuovo gioco per PS5 che metterà il giocatore nei panni di un gatto

In occasione dell'evento Playstation "The Future of Gaming" sono stati presentati tantissimi nuovi titoli, uno di questi è Stray, gioco pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato da BlueTwelve che metterà il giocatore nei panni di un gatto randagio.. si avete capito bene.

L'utente verrà trasportato in una città conquistata interamente dai robot e dovrà far ricongiungere il felino con la sua famiglia. L'obiettivo del team di sviluppo è quello di "creare un'esperienza unica" giocando da un punto di vista davvero insolito. Gli addetti ai lavori sono stati ispirati dalle loro mascotte, Murtaugh e Riggs (nomi presi dai due protagonisti di Arma Letale), e dal loro amore per questi animali.

"I gatti sono sempre così giocosi, carini e amorevolmente fastidiosi che è un flusso infinito di idee di gioco per noi", afferma Viv, Creative and Game Director di Stray sul PlayStation Blog. Nel gioco, così come fanno queste creature nel mondo reale, ci ritroveremo a sgattaiolare sotto un'auto o a camminare sui tetti mentre gli abitanti robotici sottostanti saranno inconsapevoli della nostra presenza. "Se vuoi che siano consapevoli", continua il direttore creativo "puoi semplicemente miagolare all'infinito per infastidirli."

Il titolo arriverà nel 2021 su Playstation 5 e PC. Insomma, un'avventura giocata da un punto di vista davvero unico e con un impatto grafico decisamente notevole per una produzione indipendente. Cosa ne pensate?