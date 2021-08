Da Stray a Okami: i migliori videogiochi con protagonisti gli animali

Stray, nuovo gioco indipendente destinato ad essere pubblicato da Annapurna Interactive nel 2022, ci ha stupiti così tanto da spingerci a fare un salto indietro nel tempo per andare alla riscoperta dei migliori videogiochi con protagonisti gli animali.

Avete già visto il gameplay trailer di Stray? Questa promettente avventura ci farà impersonare un gatto randagio che vagabonda per una decadente città cyberpunk popolata da sferraglianti robot. Il gioco del team francese BlueTwelve Studio, ovviamente, non sarà il primo ad offrirci la possibilità di impersonare un animale.

Il primo che ci è venuto in mente è Ecco the Dolphin, pubblicato per la prima volta nel 1992 su Sega Mega Drive: un videogioco profondamente suggestivo influenzato dalle sonorità dei Pink Floyd, che spaziava dai dinosauri ad Atlantide ad una terrificante e memorabile boss fight sul fondo degli abissi. Come non citare Okami, una delle gemme indiscusse della carriera di Hideki Kamiya. Uscito nel 2006 e tornato a nuova vita grazie alle edizioni HD, Okami è un action-adventure originale e poetico che si distingue per una splendida direzione artistica in cel-shading ispirata allo stile Sumi-e.

La nostra rassegna, ovviamente, non si ferma qui: se volete saperne di più su Ecco the Dolphin e Okami, e volete scoprire altri videogiochi con protagonisti gli animali, vi consigliamo di guardare il Video Speciale in apertura di notizia. Buona visione!