Stray su PC, PS4 e PS5: che fine ha fatto l'avventura felina? Annapurna spiega quando esce

Sono trascorsi ormai otto mesi dall'ultimo video gameplay di Stray, l'avventura felina in salsa sci-fi di BlueTwelve Studio edita da Annapurna Interactive. I rappresentanti del publisher statunitense decidono così di rompere il digiuno mediatico su Stray per fornire delle precisazioni sulla finestra di lancio.

Nelle ore che hanno preceduto il PlayStation State of Play di ieri, mercoledì 9 marzo, i curatori dei social di Annapurna hanno risposto ai tanti appassionati che chiedevano aggiornamenti sullo sviluppo del titolo e spiegato loro che, purtroppo, Stray non avrebbe fatto parte dello show digitale approntato da Sony.

Per indorare l'amara pillola dell'assenza del nuovo adventure di BlueTwelve dal palcoscenico dello State of Play, il team di Annapurna Interactive ha precisato che "il gioco continua ad essere previsto in uscita per quest'anno". A dispetto delle lacune comunicative e di un'assenza mediatica che, tweet di Annapurna a parte, continua a perdurare, lo sviluppo di Stray sembrerebbe procedere senza intoppi e nel pieno rispetto delle tempistiche di commercializzazione indicate dalla software house e dagli stessi editori, ossia "nel corso del 2022" su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5.

Se volete saperne di più sulla nuova avventura di BlueTwelve che ci metterà nei panni (o meglio, nella pelliccia) di un micio sperduto in un mondo di androidi, qui trovate il nostro speciale su Stray, il gatto matto di Annapurna.