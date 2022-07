Stray in prima persona? Da oggi si può con la mod su PC, ecco il video

Se state affrontando l'avventura felina Stray, sarete felici di sapere che la modder Jessica Natalia ha reso disponibile su PC un'espansione fan made, e rigorosamente gratuita, che offre ai giocatori l'opportunità di esplorare la metropoli dell'avventura cyberpunk con una visuale in prima persona.

Scaricabile dalle pagine di NexusMods da tutti i possessori di una copia PC di Stray, la mod di Jessica Natalia fa esattamente ciò che promette: la sviluppatrice indipendente ha infatti sganciato l'inquadratura in terza persona per avvicinarla al micio e dare modo ai giocatori di osservare le distopiche ambientazioni della cittadina sci-fi con gli occhi languidi dell'ormai celebre gatto tigrato protagonista dell'ultima avventura targata Annapurna Interactive e BlueTwelve.

L'espansione fan made, dal peso irrisorio di 40KB, integra persino un'opzione per attivare l'inquadratura in soggettiva solo in determinati frangenti dell'esperienza di gioco, come la corsa per la città, le sessioni platform e gli inseguimenti dei droni di sorveglianza. La modder artefice di questo pacchetto aggiuntivo amatoriale ha realizzato anche un video esplicativo che ci permette di intuire le modifiche apportate nel gameplay e l'effetto restituito dall'esplorazione della città di Stray nei panni (o meglio, nella pelliccia) del micio protagonista.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sui veri gatti degli sviluppatori di Stray, con tanti retroscena sul lavoro portato avanti dal team BlueTwelve per concretizzare la loro visione di un'avventura cyberpunk incentrata sulle coraggiose gesta di un gatto randagio.