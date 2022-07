Stray, ora potete inserire il vostro felino nel gioco grazie alle mod

Stray è un titolo molto chiacchierato nell'ultimo periodo. La produzione indipendente di BlueTwelve Studio si è fatta conoscere per la sua componente artistica e per il suo gameplay, creando intorno a sé una community di appassionati che ha ampliato il gioco attraverso l'inserimento di diverse mod interessanti.

Alcuni utenti si sono divertiti a inserire nuovi oggetti di personalizzazione per il felino protagonista come cappelli o bende per gli occhi. Altri invece hanno deciso addirittura di inserire il proprio gattino all'interno del gioco, cambiando totalmente l'aspetto del protagonista.

Facendo accesso alla pagina di Nexus mod sarà possibile trovare, qualora siate interessati, qualsiasi tipo di personalizzazione per il gatto di Stray. Molti modder, tra l'altro, accettano anche richieste personalizzate da parte degli utenti.

Ma le mod del gioco lasciano spazio anche a progetti più esilaranti e insensati. L'utente Gibrietas, ad esempio, ha creato una mod che permette al gatto di Stray di urlare come il protagonista di Heavy Rain, riprendendo un meme molto apprezzato nella community del titolo di avventura grafica.

Sapevate, inoltre, che gli sviluppatori di Stray hanno preso ispirazione per il gioco dai propri amici a quattro zampe? Il team ne ha parlato in diverse occasioni, affermando che il folto gruppo di felini è arrivato ad includere anche dei gatti randagi.