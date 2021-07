Stray promette bene: Video Anteprima e primo video gameplay per l'avventura felina

Stray è indubbiamente uno dei titoli che più ci intrigano tra la lineup proposta da Annapurna Interactive. Il publisher ha finalmente mostrato il gameplay del titolo di BlueTwelve Studio, mettendo in luce tutte le potenzialità di questo originale progetto che ci farà impersonare un delizioso gatto randagio in un mondo ad ambientazione futuristica.

Il filmato si apre con il nostro felino in un vicolo buio di una città cyberpunk, per poi soffermarsi su personaggi e caratteristiche di questa peculiare avventura. A partire dai piccoli esserini che si aggirano tra le strade, passando per una sorta di strambo robot-scienziato e le altre macchine che popolano la metropoli che fa da sfondo alle vicende, il gameplay trailer è un'esplosione di creatività e varietà di situazioni che ci ha sin da ora conquistato.

Realizzato in Unreal Engine 4, Stray sembra poi vantare una cura tecnica di alto livello grazie ad un sapiente utilizzo del sistema di illuminazione, animazioni fluide, e finanche un comparto audio degno di nota. Il titolo, insomma, sembra promettere davvero bene e non vediamo l'ora di saperne di più. Il gioco è atteso su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 nei primi mesi del 2022. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Stray, mentre in calce potete godervi l'intero filmato di gameplay di Stray senza tagli.