Stray ha un nuovo protagonista: arriva Garfield grazie al lavoro dei modder

I modder si stanno letteralmente scatenando con l'ultima produzione targata Annapurna Interactive, disponibile dallo scorso 19 luglio su PC e console PlayStation. Dopo aver visto l'interessante mod che aggiunge il multiplayer in Stray, adesso c'è chi ha creato una skin alternativa per il felino protagonista.

Grazie al lavoro del modder Chris Rubino, i possessori del gioco su PC possono ora affrontare Stray vestendo nientemeno che i panni di Garfield, il celebre gatto arancione nato dalla fantasia di Jim Davis e al centro di tantissime storie tra fumetti, serie animate, film ed anche videogiochi. La creazione è già disponibile su Nexus Mods, dove è possibile dare uno sguardo ravvicinato alla skin amatoriale attraverso le varie immagini a corredo ed apprezzare il lavoro svolto finora da Rubino, che ha replicato al meglio il tipico sguardo pigro del personaggio.

Per il momento la mod è una semplice skin, senza altre aggiunte: non sono ad esempio stati introdotti effetti sonori collegati allo stesso Garfield, ma non è da escludere che il modder possa perfezionare ulteriormente il suo lavoro rendendo ancora più unico e fedele il suo lavoro.

In ogni caso non finisce certo qui, dato che un altro creatore ha dato vita alla mod che fonde Stray con Heavy Rain, sostituendo i miagolii del micio controllato dai giocatori con un "Jason!" gridato a squarciagola.