Stray alla prova: gatti alla riscossa nell'avventura cyberpunk di Annapurna

Stray, la nuova avventura cyberpunk di Annapurna, esce a luglio (anche) gratis per gli abbonati PlayStation Plus Premium e Extra. Abbiamo avuto modo di vedere il gioco in azione, il gameplay ci ha convinto?

Dopo essere stati rapiti dalle atmosfere dell'ultimo video di Stray dallo State of Play, abbiamo reindossato l'imbracatura ipertecnologica del micio protagonista per esplorare insieme a lui la città cibernetica che farà da sfondo a questa nuova esperienza sci-fi.

Lo scopo del viaggio intrapreso dal nostro intrepido gatto sarà quello di interagire con i tanti esseri cibernetici che popolano questo distopico microcosmo urbano per ritrovare la via di casa. Ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà anche B12, un fedele drone da compagnia che aiuterà il nostro eroe miagolante a comunicare con i robot e, soprattutto, a superare i pericoli ambientali della giungla urbana.

Il lancio di Stray è previsto per il 19 luglio su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5, gratis dal day one per gli abbonati a PS Plus Extra o Premium. Volete saperne di più su questa nuova avventura felina? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Stray tra gameplay e meraviglia a firma di Giuseppe Carrabba.