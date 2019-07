Stray's Cross di Naughty Dog uscirà al lancio di PS5?

Negli ultimi giorni si è parlato di Stray's Cross per PS5, presunto nome in codice della nuova IP di Naughty Dog, prossimo gioco della compagnia da lanciare dopo The Last of Us Part II, in arrivo secondo alcuni rumor recente a maggio 2020.

L'argomento Stray's Cross continua a tenere banco, a quanto pare il gioco sarebbe in fase di sviluppo almeno dal 2016, ovvero dopo la fine dello sviluppo di Uncharted 4 Fine di un Ladro, con i due team di Naughty Dog equamente divisi tra The Last of Us Part II e la nuova IP.

Stray's Cross sarebbe un'avventura in prima persona dalle tinte Steampunk ambientata in un mondo post apocalittico sconvolto da una grande guerra. Non è chiaro al momento se il gioco sia destinato ad essere Cross-Gen mentre sembra certo che l'uscita sia prevista per il lancio di PS5, così da avere un gioco firmato da un tram di grande pregio già al day one della nuova console Sony.

L'ipotesi Cross-Gen non sembra essere da scartare del tutto ma la fonte non si sbilancia, limitandosi a parlare di "un gioco nato ad uso e consumo di PlayStation 5, per mostrare sin da subito le potenzialità della console Next-Gen di Sony." Al momento nessun commento è giunto dai diretti interessati.