Stray scalda il cuore dei giocatori e promuove raccolte fondi per i gatti randagi

L'amore di Annapurna si esplica anche nella vita reale: il publisher sta promuovendo delle raccolte fondi a sostegno dei veri gatti randagi fin dal lancio di Stray, avvenuto lo scorso 19 luglio.

Nei giorni che hanno preceduto il debutto del gioco cyberpunk, Annapurna ha regalato delle copie alla Nebraska Human Society affinché venissero messe in palio in una lotteria. Ad oggi, l'iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 7 mila dollari, ai quali è andata ad aggiungersi anche una donazione di mille dollari (1.035 per la precisione), effettuata dalla stessa Annapurna.

Il publisher ha anche affittato un cat café e coinvolto un'agenzia per l'adozione dei gatti chiamata Meow Parlour per organizzare un evento a New York City, dove i visitatori hanno avuto modo di giocare a Stray circondati da tanti gatti e acquistare del merchandise esclusivo. Per l'occasione, Annapurna ha effettuato un'ulteriore donazione di mille dollari.

Stray è riuscito a sensibilizzare anche tanti streamer: su Tiltify, una piattaforma che consente ai content creator di coinvolgere i propri spettatori nella raccolta di fondi da indirizzare a organizzazioni nonprofit, si contano almeno 9 campagne a favore dei veri stray cats, i gatti randagi. La North Shore Animal League America, un'organizzazione votata al salvataggio e all'adozione di animali, afferma d'aver ricevuto ben 800 dollari da una campagna condotta su Tiltify. Uno streamer noto come TreyDay1014, invece, è riuscito a racimolare oltre 1.500 dollari durante una live di quattro ore e mezza, successivamente donati alla Nebraska Human Society.

A proposito, segnaliamo che pochi giorni addietro Stray ha ricevuto la Patch 3 su PC e PlayStation.