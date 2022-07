Stray e sfide a quattro zampe: come conquistare il Trofeo Can't Cat-Ch Me

Mentre iniziano a delinearsi i piani per il supporto post lancio di Stray, i videogiocatori in viaggio in compagnia del micio arancione potrebbero essersi imbattuti in una sfida solo apparentemente semplice.

Attenzione: Prima di procedere con la lettura, vi segnaliamo che nella news troverete spoiler legati al Capitolo: Dead End di Stray. Nel caso non lo abbiate ancora raggiunto, vi suggeriamo di non procedere oltre.

I Trofei proposti dall'avventura felina di BlueTwelve Studios potrebbero creare qualche grattacapo agli appassionati. Tra i giocatori di Stray, in particolare, sembra star creando non pochi problemi il tentativo di conquistare il Trofeo Can't Cat-Ch Me. Per mettere le zampe sul riconoscimento, il vostro gatto deve dimostrare di poter padroneggiare una vera grazie felina nel corso del Capitolo: Dead End del gioco. All'interno di quest'ultimo, il protagonista è infatti attaccato da un gruppo di creature note come Zurk. L'assalto darà il via ad una sequenza di fuga forsennata, con il gatto di Stray impegnato ad evitare l'assalto.



Per poter conquistare il Trofeo Can't Cat-Ch Me, il giocatore deve fare in modo di non essere mai colpito da alcuno Zurk: diversamente, sarà necessario ricaricare l'ultimo salvataggio e cimentarsi in un nuovo tentativo. La missione potrebbe apparire semplice, ma in realtà per portarla a termine è necessario cimentarsi in un percorso a zig-zag che richiede prontezza di riflessi e buona memoria. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un video in grado di offrirvi una panoramica completa della strategia da adottare: buona fortuna!



Se state puntando al completismo, vi segnaliamo anche un'utile guida a tutti i collezionabili di Stray.