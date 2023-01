Stray in soccorso di veri gatti randagi: Annapurna raccoglie fondi con l'avventura felina

Stray, l'avventura felina di Annapurna aggiudicatasi il prestigioso premio del Best Debut Indie ai The Game Awards 2022, è al centro di una splendida iniziativa lanciata dall'editore statunitense e da diverse associazioni impegnate nel soccorso dei gatti randagi.

I giornalisti di PBS News hanno discusso dell'argomento con Jeff Legaspi di Annapurna, dedicando a Stray un servizio che ricostruisce le attività svolte dal publisher californiano per aiutare i mici in difficoltà.

L'ente no profit Nebraska Umane Society, ad esempio, ha ricevuto da Annapurna centinaia di codici di Stray per offrirli sui social in cambio di una donazione di 5 dollari per il lavoro che svolte questa organizzazione impegnata nel soccorso dei gatti randagi: l'iniziativa, a detta del responsabile dell'ente, ha avuto un grande successo, tanto da raggiungere un totale di 8.000 dollari in donazioni.

Annapurna ha poi lanciato una maratona in streaming per lo Stray Cat Relief Fund, un fondo accessibile a tutte le organizzazioni no profit impegnate nel soccorso dei mici in difficoltà. Nel festeggiare questa iniziativa e gli oltre 4.000 dollari donati dai fan di Stray e dei gatti randagi, la responsabile del fondo Debbie Distanisloa spiega che "veder aumentare la somma da destinare ai gatti randagi nel corso di questa maratona è stato assolutamente sbalorditivo. Il solo fatto che ci sia un gioco come Stray che ha per protagonista un gatto randagio è un qualcosa di semplicemente fantastico, speriamo davvero che possa spingere gli utenti a provare quell'empatia che abbiamo tutti noi amanti dei gatti randagi. Per questo cogliamo l'occasione per esortarvi ad aiutare un gatto randagio quando lo vedete per strada. Per favore, accoglieteli, non abbiamo bisogno di altri gattini là fuori che lottano per sopravvivere in strada".

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Stray, una vita da gatti in un mondo cyberpunk.