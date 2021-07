Da Stray a Solar Ash: tutte le novità dell'Annapurna Interactive Showcase

Si è da poco concluso l'Annapurna Interactive Showcase, l'ultimo evento in diretta streaming del mese di luglio durante il quale il publisher ha svelato al pubblico nuovi prodotti e ha pubblicato dei trailer inediti per giochi di cui non si sentiva parlare da qualche mese.

Ad aprire le danze è stato The Artful Escape, il cui nuovo trailer non solo ha annunciato la data d'uscita, ma ha svelato la presenza di un cast stellare che include volti noti come Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers. È arrivato poi il turno di un gameplay trailer di Neon White, il particolare sparatutto in prima persona che si basa sulla raccolta di carte. Il primo nuovo annuncio è stato quello di A Memoir Blue, un'avventura dai toni drammatici che narra una storia che ha come protagoniste una madre e sua figlia. Un altro titolo mostrato per la prima volta è stato Storyteller, un peculiare puzzle game che permette ai giocatori di costruire le loro storie.

A questo punto è tornato a mostrarsi Solar Ash, gioco in arrivo solo su PC e PlayStation il cui ultimo trailer ne svela la data d'uscita, ovvero il 26 ottobre 2021. Ad aggiungere un pizzico di follia all'evento è stato il reveal trailer di Skin Deep, un bizzarro shooter in prima persona ambientato su una nave spaziale invasa dai pirati. Non poteva poi mancare uno dei titoli più attesi di Annapurna, ovvero Stray, il cui gameplay trailer permette di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco. L'ultimo grande annuncio della serata è stato l'arrivo di Outer Wilds: Echoes of the Eye, DLC dell'avventura spaziale in arrivo il prossimo settembre.

In coda all'evento sono anche stati fatti degli annunci minori riguardanti l'arrivo di prodotti già disponibili su nuove piattaforme:

I Am Dead arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox il 9 agosto 2021

What Remains of Edith Finch uscirà anche su App Store il 16 agosto 2021

The Pathless farà il proprio debutto su Steam il 16 novembre 2021

Gorogoa e Telling Lies arriveranno su Xbox Game Pass

Non meno importante è infine l'annuncio di, nuovo team di sviluppo i cui sviluppatori sono tutti veterani dell'industria. Tra i membri della neonata software house troviamo infatti ex sviluppatori di The Stanley Parable, Gone Home, Minecraft e Tacoma. Al momento il team sta lavorando ad un nuovo progetto ma non è ancora pronto a mostrarlo al pubblico.

