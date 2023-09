Stray Souls ha una data di uscita: tra Silent Hill e RE l'horror psicologico è in UE5

Anticipata dall'annuncio dei giochi vincitori degli Horror Game Awards, la stagione di Halloween si appresta a dare il benvenuto a tantissime produzioni dai toni inquietanti.

Oltre al già confermato esordio del mondo di Alan Wake II, la fine di ottobre accoglierà anche l'esordio di Stray Souls, horror psicologico confezionato in Unreal Engine 5. A confermarlo in via definitiva è Jukai Studio: la software house ha infatti ufficialmente annunciato la data di uscita della produzione. Come potete verificare in calce a questa news, Stray Souls approderà sul mercato esattamente il 31 ottobre 2023, con esordio in programma su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.

Tra le vie della cupa cittadina di Aspen Falls, gli appassionati di horror troveranno ad attenderli le nuove musiche di Akira Yamaoka. Lo storico compositore della serie Silent Hill ha infatti accettato di collaborare con Jukai Studio per dare vita alla colonna sonora di Stray Souls. La saga Konami rappresenta peraltro anche una delle fonti d'ispirazione principali per l'horror psicologico, che guarda con deferenza anche all'immaginario di Resident Evil.



Per scoprire quale sarà il risultato finale degli sforzi di Jukai Studio non sarà necessario attendere molto: Halloween si avvicina, insieme alla data di lancio di Stray Souls.