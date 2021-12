Stray Souls, demo gratis disponibile: vi raccontiamo l'horror psicologico in UE5

Annunciato con un trailer poche settimane fa, Stray Souls è un gioco horror psicologico che ha catturato immediatamente la nostra attenzione. Scopriamolo assieme.

Sviluppato con l'Unreal Engine 5 dalla software house giapponese Jukai Studio, Stray Souls narra l'oscura storia di un teenager, che nonostante la giovane età deve già fare i conti con un passato parecchio tormentato. Il gameplay si sviluppa da una prospettiva in terza persona, e promette numerosi puzzle, elementi psicologici e combattimento con le armi da fuoco. Sono anche previste delle breve sezioni nei panni di altri protagonisti, riprese in questi casi da una visuale in prima persona.

Jukai Studio promette un grande quantitativo di dialoghi, attraverso i quali i giocatori potranno compiere delle scelte che contribuiranno a definire i personaggi e il loro destino in una storia ramificata con elementi basati su fatti realmente accaduti. I muscoli dell'Unreal Engine 5 vengono mostrati in particolar modo nella modellazione e nell'animazione dei volti e delle movenze dei personaggi, che sfruttano tecnologie di nuova generazione come Motion Symphony system.

Se il gioco vi ha incuriosito, allora vi invitiamo ad unirvi a noi guardando la Video Anteprima in apertura di notizia. Stray Souls è anche già sbarcato su Steam, dove è possibile scaricare una demo gratis. A seguire trovate i requisiti di sistema.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-4690K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 660 4 GB o AMD Radeon R9 380 4 GB

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati



Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1060 6 GB o Radeon RX 590 8 GB

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!