In Stray Souls c'è un po' di Silent Hill: Akira Yamaoka alle musiche del nuovo horror

Ancora non sappiamo con precisione quando arriverà Stray Souls su PC e console, ma intanto viene confermato che a lavorare alle musiche del nuovo survival horror targato Versus Evil e Jukai Studio c'è un nome illustre ed amatissimo dagli appassionati di Silent Hill.

Attraverso un nuovo trailer mostrato nel corso dell'ID@Xbox Showcase dell'11 luglio 2023, Versus Evil conferma che Akira Yamaoka è tra i compositori di Stray Souls: il celebre autore, che per molti anni ha dato il suo prezioso contributo alla serie di Silent Hill, si prepara dunque a lasciare il segno anche con la promettente avventura horror che proprio dalla serie Konami sembra trarre forte spunto. Il filmato mostrato durante il livestream ci ha già permesso di avere un assaggio delle musiche che Yamaoka sta realizzando per il gioco, offrendo in sottofondo il brano "Splintered Minds" che si presenta coinvolgente ed in linea con le atmosfere di Stray Souls.

Colonna sonora a parte, l'ultimo trailer ci ha mostrato un mix di sequenze narrative, azione ed enigmi da risolvere, offrendoci anche un veloce sguardo ad alcune delle mostruose creature che dovremo affrontare nel corso dell'avventura, alternando fughe e combattimenti diretti a seconda delle necessità. Per il momento, però, tutto continua a tacere sulla data d'uscita di Stray Souls, ancora atteso per un generico 2023 su PC, PlayStation e Xbox.