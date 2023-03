Stray Souls: l'horror sulle orme di Resident Evil e Silent Hill arriva su PC e console

A un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione della demo dell'horror Stray Souls su Unreal Engine 5, Jukai Studio ci informa di aver stretto un accordo con Versus Evil per pubblicare l'avventura a tinte oscure su PC e console.

Il nuovo progetto sfornato dalle fucine indie di Jukai proietta gli appassionati del genere in un girone dantesco che pesca a piene mani dall'iconografia e dall'esperienza a tinte oscure di serie culto come Resident Evil e Silent Hill.

Il canovaccio narrativo di Stray Souls verte attorno alle gesta compiute da Daniel, un adolescente che dovrà affrontare delle entità demoniache dopo essere entrato in possesso di una casa ereditata dalla sua famiglia. Nel corso dell'avventura sarà possibile esplorare liberamente la città di Aspen Falls e le aree circostanti per immergersi nelle atmosfere di quest'opera e scoprire, così facendo, quali oscuri segreti legano questo villaggio agli eventi che portarono alla nascita dello stesso Daniel.

Per quanto concerne il gameplay, gli studi Jukai descrivono il titolo come un survival horror dal sistema di combattimento semplificato, con un'esperienza di gioco che spazierà dagli scontri con i mostri che infestano Aspen Falls alla risoluzione degli enigmi ambientali. Il tutto, nella cornice di uno scenario graficamente evoluto e basato su un profondo sistema procedurale che modificherà dinamicamente il meteo, i punti di respawn dei mostri, la disposizione degli oggetti e le aree in cui si manifesteranno i fenomeni paranormali più terrorizzanti.

La commercializzazione di Stray Souls è prevista nella seconda metà di quest'anno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.