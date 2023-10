Stray Souls: l'indie horror in Unreal Engine 5 ha finalmente una data d'uscita

Dopo averci dato appuntamento ad un generico periodo di Halloween, Versus Evil e Jukati Studio si sono finalmente decisi a rivelare la data di lancio esatta di Stray Souls, horror psicologico realizzato in Unreal Engine 5.

Pazientate qualche altra settimana, Stray Souls uscirà su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC il 25 ottobre 2023, andando ad anticipare di poco meno di una settimana la ricorrenza più spaventosa dell'anno. La lieta novella è stata accompagnata dalla pubblicazione del trailer di lancio, che introduce i protagonisti dell'avventura offrendo contestualmente un ampio assaggio delle atmosfere e delle meccaniche di gioco.

I preordini sono già attivi su Xbox Store, mentre su PlayStation Store e Steam non sono ancora partiti. Lasciamo tutti i link nel caso, in modo che possiate salvare quello della piattaforma di vostro interesse. Stray Souls sarà venduto al prezzo budget di 29,99 euro.

Stray Souls vi accompagna nella città di Aspen Falls mettendovi nei panni di Daniel, un ragazzo comune la cui vita viene cambia per sempre quando eredita la casa di sua nonna, con cui non aveva più contatti da tempo, e incontra una misteriosa ragazza, che dimostra di conoscere molto bene il passato della sua famiglia. Nel realizzare Stray Souls, Jukai Studio si è ispirato ai combattimenti e agli enigmi dei giochi horror classici, per poi arricchire l'esperienza con alcune caratteristiche tipiche dei soulslike. Il tutto è infiocchettato con il nuovo Unreal Engine 5, che strizza l'occhio al fotorealismo con la tecnologia MetaHuman, le luci dinamiche e gli effetti atmosferici.