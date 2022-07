Stray: a spasso per la cybercittà in oltre un'ora di gameplay

Chi l'avrebbe detto che a movimentare questa calda estate videoludica sarebbe stato un gatto! Stray, ultima produzione pubblicata da Annapurna Interactive, ha catturato il cuore dei videogiocatori su PC e PlayStation, inclusi nostri Gabriele Laurino e Riccardo Arioli Ruelli, che sono stati ben lieti di giocarci sul canale Twitch di Everyeye.

Gabriele e Riccardo, dopo aver mostrato a tutti gli spettatori la Video Recensione di Stray, si sono calati nei panni del gatto randagio e sono andati alla scoperta di una città cyberpunk popolata da androidi bonari e creature pericolose. Assistiti da B-12, un piccolo e amichevole drone volante, hanno affrontato minacce inattese muovendosi agilmente e con furtività. Se vi siete persi la trasmissione, andata in onda nella giornata di ieri sul canale Twitch di Everyeye, non avete nulla da temere, dal momento che potete rimediare guardandovi la replica in apertura di notizia.

Nel caso vi sia venuta voglia di giocarci, sappiate che Stray è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, PS5 e PC via Steam al prezzo di 26,99 euro. È inoltre incluso all'interno fin dal day one all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, i nuovi piani del servizio di Sony.