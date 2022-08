Stray, speedrunner in azione: l'avventura felina finita in meno di un'ora

Seppur molto apprezzato da critica e pubblico, Stray non si distingue per una longevità particolarmente corposa, con la storia principale che può essere completata nell'arco di cinque ore circa. Ma la durata contenuta dell'opera indie di Annapurna Interactive attira indubbiamente le attenzioni degli speedrunner.

Lo youtuber Erims ha pubblicato sul proprio canale la sua nuova impresa con il titolo sviluppato da BlueTwelve Studios, riuscendo a completare l'avventura felina in meno di un'ora in una speedrun di tipo Any%. L'utente era riuscito in un precedente tentativo ad arrivare ai titoli di coda in 58 minuti e 46 secondi, tuttavia in una run successiva ha fatto ancora meglio, migliorando il suo risultato e finendo il gioco in 54 minuti e 21 secondi, segnando in questo modo un nuovo record mondiale.

Il filmato permette di visionare l'intera partita, dove Erims mostra tutti i passaggi e movimenti compiuti tra i vari scenari del titolo per massimizzare i tempi, dando sfoggio delle sue grandi doti. C'è ora curiosità di scoprire se lo stesso speedrunner, o magari qualche suo "collega", riuscirà a fare ancora meglio su Stray: non è da escludere che sentiremo presto parlare di altri record ancora.

Se ancora non lo avete provato, la nostra recensione di Stray potrebbe spingervi a dargli una chance quanto prima. E per un'esperienza ancora più personale, ora potete giocare Stray con protagonista il vostro gatto grazie al brillante lavoro di un modder.