Stray: la storia di gatti, uomini e androidi è in preordine in versione fisica su Xbox

Annapurna Interactive, iam8bit e Skybound Games sono liete di informarci che i preordini dell'edizione fisica di Stray per Xbox Series X|S e One partono ufficialmente quest'oggi, martedì 3 ottobre.

La versione retail per console Xbox dell'avventura felina a tinte cyberpunk degli studi BlueTwelve conterrà al suo interno il disco del gioco e sei carte collezionabili a colori che riprendono le atmosfere e i personaggi dell'esperienza interattiva da vivere in terza persona in compagnia di questo coraggioso gatto.

La commercializzazione dell'edizione fisica di Stray per Xbox One e Xbox Series X|S è prevista in Italia per il 7 novembre. A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Stray cala gli appassionati del genere in osservare una cybercittà in rovina attraverso gli occhi di un gatto randagio e di interagire con l'ambiente in modo giocoso, rapportandosi ai bizzarri abitanti con la furtività, l'agilità e la furbizia tipica dei felini.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Stray e la vita da gatti in un mondo cyberpunk, con tutte le analisi di Gabriele Laurino sulla stratificata offerta ludica, grafica e contenutistica propostaci dalla software house francese sotto l'egida di Annapurna.