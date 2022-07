Stray, svelata la lista dei trofei: la campagna sarà corta?

Quando mancano meno di due settimane al lancio, in rete è emersa la lista completa dei trofei di Stray, avventura felina dalle tinte cyberpunk prevista su PC e in esclusiva console PlayStation.

Stray permetterà ai videogiocatori PlayStation di sbloccare un totale di 25 trofei, suddivisi in uno di platino, 7 d'oro, 9 d'argento e 8 di bronzo. Molti saranno legati alla normale progressione della campagna, mentre altri richiederanno il completamento di azioni specifiche, come la raccolta dei collezionabili o l'attraversamento della città senza farsi notare. Spiccano, tra i tanti, due trofei d'oro dedicati rispettivamente alla run pacifista, che invita a completare le sewers senza uccidere nessun Zurk, e alla speedrun, che invece chiede di raggiungere i titoli di coda in meno di due ore.

Proprio quest'ultimo trofeo ha generato qualche preoccupazione in merito alla longevità, poiché sembra suggerire la presenza di una campagna non particolarmente lunga. È bene precisare, in ogni caso, che stiamo parlando di un prodotto venduto a soli 26,99 euro. Inoltre, la prima run durerà quasi sicuramente più delle 2 ore impostate come limite della speedrun, una modalità di approccio che solitamente richiede un'approfondita conoscenza di ogni componente di gioco e pertanto non applicabile al primo contatto.

Stray | Lista dei trofei

(Platino) Tutto fatto: Sblocca tutti i trofei.

(Argento) Chiacchierone: Miagola 100 volte.

(Argento) La gatta sul tetto che scotta: Salta 500 volte.

(Argento) Giornata produttiva: Dormi per più di un'ora.

(Bronzo) Boom Chat Kalaka: Fai uno slam dunk.

(Oro) Non dire gatto…: Completa il primo inseguimento con gli Zurk senza farti beccare.

(Argento) Gommini felpati: Percorri tutta l'Infracittà senza farti beccare dalle sentinelle.

(Bronzo) Vite esaurite: Muori 9 volte.

(Bronzo) Il re dello scratch: Graffia il vinile al club.

(Oro) Pacifista: Completa le sewers senza uccidere nessuno Zurk.

(Oro) Veloce come il vento: Completa il gioco in meno di 2 ore.

(Bronzo) Salto mancato: Precipita all'interno della città.

(Argento) Mai più solo: Incontra B-12.

(Bronzo) Il gatto ti ha mangiato la lingua?: Usa B-12 per tradurre la lingua dei robot.

(Oro) Gatto matto: Raggiungi l'Infracittà.

(Argento) Al-Cat-Raz: Finisci in prigione.

(Oro) Pioniere: Completa il gioco e spalanca la città.

(Argento) Miaolodia: Consegna tutti gli spartiti a Morusque.

(Bronzo) La curiosità uccise il gatto: Indossa la busta di carta.

(Bronzo) Scacco gatto: Prova a giocare a mahjong con i robot.

(Argento) Il migliore amico del gatto: Strusciati su 5 robot.

(Oro) Adesso ricordo!: Riunisci tutti i ricordi di B-12.

(Bronzo) Telegatto: Fai zapping su tutti i canali televisivi.

(Oro) Spille: Raccogli tutte le spille.

(Argento) Territoriale: Graffia in ogni capitolo.