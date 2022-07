Stray si tinge d'horror: una mod trasforma il gatto in CJ di GTA San Andreas

Dopo Garfield, il lavoro dei modder di Stray prosegue e si tinge d'horror con l'inquietante trasformazione dell'eroe dell'avventura cyberpunk di Annapurna in CJ, il personaggio principale di GTA San Andreas!

L'artefice di questo insolito esperimento crossover è sir_galahad172, un creatore di contenuti che, dalle pagine di NexusMods, spiega che "ho sviluppato questa espansione fan made con l'intento di scherzare sul fatto che CJ, ormai, è presente in un'infinità di videogiochi grazie al lavoro dei modder".



In questa sua nuova versione, il tenero micio tigrato di Stray si trasforma in un ammasso contorto di carne basato sul modello poligonale dell'eroe di Grand Theft Auto San Andreas: la modifica del modello 3D originario del gatto dell'esperienza cyberpunk di BlueTwelve Studios, per giunta, stravolge l'aspetto dei tre mici dell'introduzione, contribuendo a rendere ancora più inquietante l'esperienza di gioco offerta da questo DLC amatoriale. Al netto di questi bug, la mod non presenta ulteriori problemi e può essere utilizzata per tutta la durata dell'avventura... se ne avete il coraggio!

Prima di lasciarvi al video della mod con protagonista CJ di GTA San Andreas, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra guida di Stray con tanti consigli e trucchi per affrontare l'avventura felina.