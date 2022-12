Stray uscirà su Xbox Game Pass o Nintendo Switch nel 2023? Per ora non ci sono novità

Il 2023 sarà l'anno giusto per l'arrivo di Stray su Xbox e Xbox Game Pass? Difficile dirlo, al momento tutto tace ma come sottolinea GamesRadar, il gioco di Annapurna è stato presentato sin dall'inizio come esclusiva temporale console PlayStation.

Questo non vuol dire chiaramente che Stray sia destinato ad uscire sicuramente su piattaforme Xbox e arrivare su Game Pass, il gioco come detto è esclusiva console Sony "per un periodo di tempo limitato" ma non sappiamo effettivamente i termini dell'accordo e una volta scaduto quest'ultimo, Stray potrebbe uscire su Nintendo Switch ma non su Xbox e Game Pass, ad esempio.

E' pur vero che Annapurna Interactive ha buoni ottimi rapporti con Microsoft (così come li ha con Nintendo e PlayStation) ma tutto dipende chiaramente dalle clausole degli accordi contrattuali firmati tra il publisher indipendente e PlayStation, con quest'ultima che ha spinto per includere Stray nella libreria PlayStation Plus Extra sin dal lancio avvenuto lo scorso mese di luglio.

Stray è stato accolto positivamente da pubblico e critica ed ha guadagnato anche una nomination per il premio GOTY Game of the Year, poi vinto da Elden Ring, vero e proprio fenomeno pop e culturale dell'anno. Stray è stato premiato come Best Indie Debut ai The Game Awards del 9 dicembre.