Stray: i veri eroi dell'avventura cyberpunk sono i gatti degli sviluppatori!

Sapevate che il gatto senza nome di Stray è ispirato a Murtaugh, il micione tigrato di uno dei fondatori degli studi BlueTwelve? Andiamo alla scoperta di questo e di tanti altri 'retroscena felini' dell'ultima avventura cyberpunk di Annapurna Interactive.

L'aggraziato eroe di Stray deve infatti il suo aspetto a Murtaugh, un ex randagio che è stato adottato da uno dei fondatori di BlueTwelve e che, per tutta la fase di sviluppo, ha gironzolato placidamente per gli uffici dello studio offrendo una costante fonte d'ispirazione ai creatori dell'avventura cyberpunk.

Prendendo spunto da Murtaugh e da altri gattini, i co-fondatori Viv e Koola spiegano di aver realizzato tante iterazioni del protagonista nel tentativo di catturarne l'essenza, la vivacità e la sua innata giocosità. Un altro micio che ha aiutato enormemente BlueTwelve a concretizzare la propria visione creativa è stato Oscar, uno Sphynx che ha lavorato insieme agli sviluppatori quasi ogni giorno per facilitare la creazione delle animazioni del gatto protagonista.

Anche il gatto Jun, definito amabilmente dai ragazzi di BlueTwelve come "il comandante supremo", ha aiutato non poco la software house nel lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso per plasmare un'esperienza futuristica incentrata sulle gesta compiute da un randagio in un mondo distopico popolato da androidi e droni di sorveglianza. Se volete saperne di più sull'avventura cyberpunk di Annapurna, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Stray.