Stray VR, il mondo visto da un gatto: una Mod aggiunge la Realtà Virtuale

Anche a distanza di qualche tempo dalle raccolte fondi per i gatti randagi promosse da Stray, il titolo di BlueTwelve Studios continua ad intrattenere il pubblico.

In particolare, prosegue la pubblicazione di molteplici Mod dedicate all'avventura cyber-felina. Tra i contenuti plasmati dagli appassionati, ha di recente fatto la sua comparsa anche un'intrigante declinazione in prima persona di Stray. Un abile Modder ha infatti trasformato il titolo di Annapurna Interactive in un'esperienza da vivere in Realtà Virtuale, grazie ai numerosi visori compatibili con PC.

Il risultato è una versione decisamente intrigante di Stray, all'interno della quale vestire il pelo del nostro protagonista. Con un nuovo punto di vista e una rinnovata immersività, la Mod VR sta conquistando moltissimi giocatori. Per osservare il contenuto in azione, potete fare riferimento al video gameplay che trovate in apertura a questa news, dedicato proprio all'interessante declinazione di Stray in Realtà Virtuale. Cosa ve ne pare?



Dopo il travolgente successo riscosso con il lancio di Stray, il publisher Annapurna Interactive si appresta a proporre al grande pubblico videoludico tantissime nuove esperienze create da team indipendenti. A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine è già disponibile una ricca intervista dedicata a Flock, promettente avventura firmata da Richard Hogg, già autore di I Am Dead.