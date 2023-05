Stray su Xbox Game Pass? Microsoft stuzzica i giocatori Xbox One e Series X

Poche settimane fa, il sito ufficiale dell'Entertainment Software Rating Board ha accidentalmente anticipato il prossimo arrivo di Stray su Xbox One e Xbox Series X|S.

Il leak che ha svelato il porting è giunto a breve distanza dal termine del periodo di esclusività su console Sony previsto per l'Indie. La scadenza dell'accordo tra il colosso giapponese e il publisher Annapurna Interactive dovrebbe infatti coincidere con il prossimo 19 luglio 2023, a un anno esatto dall'esordio della cyber-avventura felina.

In attesa di maggiori dettagli in merito al porting svelato dall'ESRB, ci pensa l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass a stuzzicare ulteriormente la curiosità dei giocatori. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il servizio di abbonamento di casa Microsoft sembra star suggerendo il possibile esordio di Stray nel proprio catalogo. Il cinguettio incriminato è piuttosto sibillino e recita quanto segue: "Se amate i gatti, aprite questo thread". A corredo, il team di Xbox Game Pass propone immagini di celebri gatti videoludici, citando i Palico di Monster Hunter: Rise, Morgana di Persona 5 Royal, Nekomata di Ghostwire: Tokyo, 808 di Hi-Fi: Rush e persino i costumi a tema gatto di Gang Beasts.



Il Tweet potrebbe apparire innocuo, se non fosse per il già citato avvistamento realizzato nei database ESRB. A gettare il seme del dubbio ci pensa inoltre la partnership stretta tra Microsoft e Annapurna Interactive nel luglio dello scorso anno. Per sapere se Stray approderà su Xbox Game Pass, non resta che attendere aggiornamenti!