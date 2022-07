Stray, Xenoblade Chronicles 3 e Live A Live tra i nuovi giochi in uscita a luglio 2022

Questo assolato luglio è un mese ricco di uscite di spicco, con un pool divideogiochi che sembra avere le carte in regola per soddisfare i gusti di una gran parte del pubblico.

Dalle adrenaliniche corse di F1 22 di Codemasters, passando per l’avventura nei panni di un gatto offerta da Stray, fino a As Dusk Falls e Xenoblade Chronicles 3, terza iterazione di uno dei brand più amati dai giocatori Nintendo, le prossime settimane si preannunciano a dir poco scoppiettanti. Tra i giochi più in vista vi segnaliamo:

F1 22

Anche quest'anno il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship torna in azione, proponendo un'ampia rassegna di contenuti. Con una ricca selezione di 10 team e 20 piloti ufficiali, F1 22 ricrea le atmosfere della competizione mondiale a base di sfreccianti monoposto. Tra un circuito e l'altro, si aggiunge alla sfida anche la pista di Miami International, che gli appassionati potranno percorrere a tutta velocità. Si aggiornano ovviamente le regole della competizione e il design delle vetture, per un'esperienza fedele a quella delle gare ufficiali di Formula 1.

Matchpoint Tennis Championships

Da Nick Kyrgios a Kei Nishikori e Amanda Anisimova, una squadra di ben sedici tennisti professionisti è pronta a gareggiare nel nuovo Matchpoint: Tennis Championship. A questi ultimi, i giocatori potranno aggiungere un ulteriore sportivo completamente inedito e personalizzabile.

MADiSON

Un antico rituale incompiuto è la ragione che porta un crudele demone a distruggere la vita di un ignaro giovane di nome Luca. Risvegliatosi in una stanza buia e sconosciuta, quest'ultimo si renderà conto di essere ricoperto di sangue e di aver commesso atti feroci. Queste le premesse narrative alla base di MADiSON, un horror psicologico firmato dagli sviluppatori di casa Bloodious Games.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Nel 2022, si festeggia il 25esimo anniversario delle avventure di Klonoa, che hanno realizzato il proprio esordio originale nell'ormai lontano 1997. Per l'occasione, Bandai Namco propone al pubblico una speciale raccolta commemorativa, che include le versioni rimasterizzate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil.

Stray

Il micio randagio di Blue Twelve Studios è finalmente pronto al debutto, con Stray in dirittura di arrivo sul mercato videoludico. Il simpatico gatto arancione si appresta dunque a indagare sugli antichi misteri di una città dalle connotazioni cyberpunk, illuminata da luci al neon e percorsa da un labirinto di sinuose stradine.

As Dusk Falls

È il 1998 e negli USA si intrecciano i destini di due famiglie molto diverse. In seguito a una rapina finita male, il giovane Jay è nei guai e, a causa dei due fratelli maggiori, la situazione precipita rapidamente. Vince è invece un padre e un marito in procinto di trasferirsi con la famiglia dall'altro capo degli Stati Uniti.

Live A Live

Pubblicato solo in Giappone nell'ormai lontano 1994, è da oltre 28 anni che Live A Live attende di essere distribuito sul mercato occidentale. Una esigenza che Nintendo ha finalmente deciso di soddisfare in collaborazione con Square Enix, mediante un remake.

Digimon Survive

Uichi Ukumo e Tomoki Miyoshi firmano rispettivamente il character design e la colonna sonora di Digimon Survive, nuova avventura proposta da Bandai Namco in occasione del XX anniversario della serie anime

Xenoblade Chronicles 3

L'amatissima serie di Monolith Soft torna in azione su Nintendo Switch con un nuovo capitolo principale. Per l'occasione, i giocatori seguiranno le avventure di Noah, Miyo e un altro gruppo di coraggiosi eroi. A fare da sfondo all'epica storia di Xenoblade Chronicles 3, troveremo il maestoso mondo di Aionios, devastato dalla lunga guerra tra gli Stati di Keves e Agnus. Le due nazioni rivali costringono i cittadini ad un'esistenza tormentata, con un servizio militare obbligatorio della durata di addirittura 10 anni. Il conflitto, tuttavia, non sembra essere la minaccia più preoccupante che aleggia sul mondo di Xenoblade Chronicles 3. Per questa ragione, un gruppo di soldati appartenenti alle due fazioni decideranno di unire le forze e di superare le divergenze per lanciarsi in una importante impresa.