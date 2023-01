Strayed Lights: Bayonetta incontra Ori nel trailer del nuovo Action Adventure

Tra gli Indie più interessanti in arrivo nel 2023, giunge ora a cercare di ritagliarsi uno spazio anche Strayed Lights, primo Action Adventure firmato dal team di Embers.

Annunciato con il reveal trailer che trovate in apertura, il titolo pone i giocatori nei panni di "una luce in cerca di trascendenza". In una sorta di mondo ultraterreno, l'entità assumerà forma antropomorfa, pronta a percorrere scenari suggestivi e ad affrontare creature permeate d'ombra. Per affrontare i nemici, Strayed Lights metterà a disposizione un sistema di combattimento frenetico e altamente ritmico. Sulla scia di capolavori del genere Action, come Bayonetta, l'Indie sfiderà il protagonista ad avere la meglio su colossali avversari in epiche boss fight.

Le atmosfere e le scelte cromatiche proposte dal trailer di annuncio di Strayed Lights riportano immediatamente alla mente l'acclamata serie di Ori, che ha emozionato negli anni milioni di giocatori. A firmare la colonna sonora dell'Action Adventure sarà Austin Wintory, già compositore per titoli del calibro di Journey, ABZÛ e The Banner Saga.



Strayed Lights arriverà nell'aprile 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. In attesa di una data di lancio precisa, vi ricordiamo di aggiungere alle vostre Wishlist gli Indie più promettenti dell'anno.