Strayed Lights ha una data! Ecco quando esce l'avventura ispirata a Bayonetta e Ori

Strayed Lights, l'avventura tra Ori e Bayonetta svelata a gennaio, ha già una data d'uscita: ad annunciarla sono gli stessi ragazzi degli studi Embers confezionando un trailer che ci immerge nelle atmosfere oniriche di questa esperienza fantasy in sviluppo su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Il nuovo progetto firmato dalla software house di Strasburgo offre agli appassionati del genere l'opportunità di esplorare una dimensione fantasy in costante bilico tra la Luce e l'Ombra. Nel corso dell'avventura sarà possibile esplorare i biomi incantati di una natura selvaggia dominata dalle rovine di un'antica civiltà ormai estinta.

Il compito affidato agli utenti sarà perciò quello di aiutare una neonata Luce a ristabilire l'equilibrio tra le forze arcane che governano il suo mondo andando a caccia dei demoni interiori che rappresentano, appunto, l'Ombra.

Il mistico viaggio intrapreso dalla nostra Luce, di conseguenza, sarà pieno di ostacoli da superare e segreti da scoprire: affrontando le creature ostili avremo modo di acquisire l'esperienza e le competenze necessarie a sbloccare stili di combattimento aggiuntivi, potenti attacchi energetici e mosse finali che si riveleranno particolarmente utili nelle battaglie contro i boss e i nemici più arcigni.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay e vi informiamo che Strayed Lights sarà disponibile a partire dal 25 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nella versione ottimizzata per console Sony e Microsoft di ultima generazione.