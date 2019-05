Streamer come Ninja e DrLupo pagati fino a 50.000 $ l'ora per trasmettere giochi

Che gli streamer di successo vengano pagati per trasmettere il gameplay di alcuni giochi, specialmente quelli di fresca uscita, non è affatto un segreto. Diversi publisher hanno approfittato di questa vetrina promozionale, come Electronic Arts in occasione del lancio di Apex Legends.

Da un recente report del Wall Street Journal sono tuttavia emersi alcuni dati interessanti, che ci aiutano a comprendere ancor meglio questo fenomeno. La paga garantita varia da streamer a streamer, ma pare che quelli più famosi come Tyler "Ninja" Blevins e Benjamin "DrLupo" Lupo sono in grado di guadagnare fino 50.000 dollari all'ora. In media, content creator capaci di attirare almeno 15.000 spettatori in contemporanea guadagnano dai 25.000 ai 35.000 dollari. Numeri pazzeschi, considerato che queste persone trasmettono per molte ore alla settimana.

Secondo DrLupo, questi soldi sono pienamente meritati, poiché i giocatori hanno l'opportunità di acquisire informazioni su un titolo da una fonte affidabile, anche più della classica stampa specializzata: "Ci considerano più affidabili di un nome che non riconoscono che ha scritto una recensione", ha affermato.

Cosa ne pensate delle parole d DrLupo? Intanto, stando al Wall Street Journal, publisher come Ubisoft e 2K Games hanno già pianificato una strategia promozionale di questo tipo per i loro titoli di punta del prossimo autunno, Ghost Recon Breakpoint e Borderlands 3.