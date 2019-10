Lo streamer Dellor bannato da Twitch per essersi spaccato una tastiera in faccia

Tutti noi abbiamo avuto scatti d'ira per una sconfitta all'ultimo secondo in un videogame, e magari qualche volta ce la siamo presa anche con il povero controller che avevamo sotto mano in quel momento. Farlo in diretta su Twitch però è un'altra cosa, e può costarti un ban.

Soprattutto se la rabbia decidi di canalizzarla contro te stesso, e finisci per spaccarti una tastiera in faccia. È quanto successo allo streamer Dellor, un ex giocatore professionista di Overwatch, e sempre presente nelle fasce alte delle classifiche online in giochi competitivi come Fortnite, PUBG, League of Legends ed Apex Legends.

Dellor non ci ha visto più dopo essere stato sconfitto per mano di uno dei cosiddetti "stream snipers", e ha preso la tastiera e se l'è scagliata sul volto spaccandola in due, per poi sbatterla più volte contro la scrivania e finire gettando la sedia sul pavimento.

Lo streamer però non è nuovo a certi tipi di comportamento, ed era finito sotto la lente d'ingrandimento di Twitch, che ha deciso di bannarlo poco dopo per autolesionismo.

Dellor ha dunque postato su Twitter una foto di sé stesso scattata poco dopo l'episodio, mostrando di non avere neanche un graffio. "Compro queste tastiere apposta perché sono economiche e fraglili. Ne ho rotte centinaia e non mi sono mai fatto niente", ha scritto nel post.

Evidentemente però non è stato sufficiente a convincere Twitch, che gli ha confermato il ban.

Peraltro l'autore ha suscitato anche un po' di preoccupazione tra i suoi fan, dato che dopo il ban ha postato inquietanti messaggi dal tono piuttosto depresso su Twitter, e in molti gli hanno scritto per consolarlo ed evitare che compisse gesti estremi. Uno dei suoi moderatori su Twitch ha rassicurato i fan, dichiarando che effettivamente Dellor si trova in ospedale in questo momento, probabilmente per via dello stress, ma che nel complesso sta bene.