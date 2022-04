Streamer esagera con 'trash talk': clip virale porta al ban da titoli Riot Games

Una delle cose che la community di videogiocatori odia di più è la tossicità di certe persone, ovverosia il comportamento inadeguato nei confronti di altri utenti. Lo stesso Phil Spencer si è schierato nettamente contro i giocatori tossici, e alcuni esempi più recenti ci mostrano chiaramente perché l’utenza non ne può più.

Il caso dello YouTuber, streamer e rapper IShowSpeed è diventato a dir poco virale in questi giorni in seguito al riaffioramento di diverse, vecchie clip dove lui insulta pesantemente e urla contro alcuni giocatori. Questi video risalgono al periodo tra 2019 e 2021 e avvengono tutte su VALORANT, il famoso FPS di casa Riot Games.

Il dibattito è nato su Twitter dopo che lo shoutcaster Jake Lucky ha condiviso il filmato il 6 aprile scorso, raggiungendo un numero di interazioni decisamente elevato: “Ora capisco perché le code di Valorant sono così incredibilmente tossiche. Hai uno degli streamer più popolari su YouTube IShowSpeed che parla in questo modo e non riceve altro che lodi e risate”, ha scritto. Lucky ha poi aggiunto che non c’è da meravigliarsi se la community è tossica, proprio alla luce di queste persone che i più giovani guardano per intrattenimento e magari prendono come punti di riferimento.

Lo YouTuber si è scusato per il suo comportamento e ha spiegato che quella “non era una bella giornata”: a sostenere questa dichiarazione ci sarebbe, effettivamente, una clip in cui altri giocatori si sono dimostrati razzisti nei suoi confronti. Ciononostante, va ancora chiarito se si tratta di un estratto dallo stesso stream, o da una trasmissione della stessa giornata.

In ogni caso, se da una parte Lester Chen di YouTube ha risposto al thread dicendosi al lavoro sulla faccenda, dall’altra Sara Dadafshar di Riot Games ha confermato che la società ha bandito permanentemente IShowSpeed da VALORANT e altri titoli Riot. La speranza è che questo insegni anche agli spettatori e giovani giocatori l’importanza di un comportamento adeguato nei confronti degli altri utenti.

Nel mentre, ci sono sempre più indizi relativi all’arrivo di VALORANT su console.