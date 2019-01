Streamer di Fortnite riceve una donazione di 75.000 dollari durante una live

Incredibile ma vero: lo streamer di Fortnite ExoticChaotic ha ricevuto una donazione di ben 75.000 dollari durante una diretta, il gesto è stato subito accompagnato da una reazione di estrema gioia da parte del ragazzo, il quale si è trovato la grossa somma di denaro immediatamente accreditata sul suo conto PayPal.

Come riportato da BusinessInsider, dietro questa donazione esiste un gesto ben preciso: il denaro è stato donato da KingMascot, altro streamer amico di ExoticChaotic e perfettamente a conoscenza della non proprio rosea situazione economica del giovane. Il ragazzo non guadagna moltissimo dalle sue live e la sua compagna è costretta a lavorare tutto il giorno per poter far quadrare i conti e non far mancare nulla al figlio di quattro anni.

KingMascot, da parte sua, ha affermato di star passando un periodo fortunato grazie ad alcuni investimenti in BitCoin particolarmente azzeccati, per questo avrebbe deciso di aiutare un amico in difficoltà. Molti sono rimasti increduli di fronte a questo gesto, ricordiamo però che non si tratta di una cosa inusuale, già in passato Ninja aveva ricevuto una donazione di 40.000 dollari da uno spettatore durante un livestream. Cosa ne pensate di questa vicenda?