Uno streamer gioca contemporaneamente a CS:GO e LoL...e vince!

“Masayoshi”, uno streamer di Twitch ha giocato contemporaneamente a League of Legends e a Counter-Strike: Global Offensive. Riuscendo addirittura a vincere e a rendersi protagonista di prestazioni non indifferenti.

Durante uno streaming nella giornata di ieri il ragazzo ha ben pensato di giocare a CS: GO mentre si trovava in coda per entrare in una partita di League of Legends. Ovviamente lo streamer contava sul fatto che l'attesa sarebbe stata comunque lunga.

Invece, la partita è stata trovata molto rapidamente, tanto che lo streamer dopo un attimo di esitazione ha optato per rimanere in game in entrambi i titoli allo stesso tempo.

Addirittura, pare sia riuscito a guadagnarsi il “primo sangue” nella partita di League of Legends mentre si trovava nel mezzo di un round di CS: GO.

Vinta la mappa di CS:GO Nuke, per 16-6, Masayoshi si è lanciato anima e corpo sulla Landa degli Evocatori, finendo in cima alle classifiche con un margine significativo.

Insomma, niente male anche se un po' di fortuna (e un forte vantaggio accumulato dalla squadra su CS:GO) di sicuro ha fatto la sua parte.