Streamer si infuria per le sconfitte in CoD e chiede donazioni orarie per continuare

La frustrazione per giochi come Call of Duty o gli sparatutto online in generale, per aver perso una partita negli ultimi secondi, o per aver incontrato il solito cecchino che ci fa fuori senza che ci accorgiamo nemmeno cosa ci ha colpiti, è qualcosa che abbiamo provato più o meno tutti.

Però passata la rabbia si va avanti e si continua a giocare. Uno streamer invece non sembra averla presa altrettanto bene. Parliamo di WingsOfRedemption, che dopo una sessione di circa 40 minuti di Call of Duty Moder Warfare, all'ennesima partita persa dalla propria squadra, ha perso le staffe ed ha chiesto ai giocatori di effettuare donazioni orarie per continuare lo streaming.

"Odio essere così, ma se volete che lo stream continui, vi costerà 10 dollari l'ora", ha detto in diretta lo streamer, dichiarando poi che il gioco non fosse per niente divertente, e che non avrebbe più voluto farlo gratis.

"Perché la gente vuole farmi incazzare così tanto? A questo punto è come se stessero cercando di non farmi più guadagnare da vivere. Non è più divertente quando hai sei tizi nella squadra nemica che ti lanciano granate fumogene e tu ne hai quattro nella tua squadra che ti fanno andare sullo 0-15", ha detto il giocatore, visibilmente arrabbiato.

La risposta della fanbase ovviamente non è stata così positiva, e tra emoticon varie, chi gli consigliava di "trovarsi un lavoro" e in generale una penuria di donazioni arrivate depo la richiesta dello streamer, quest'ultimo ha spento le trasmissioni. E chissà quanti fan continueranno a seguirlo, dopo questo episodio.

Ok che molti riescono a guadagnare somme di denaro importanti su Twitch (qui trovate la classifica degli streamer più ricchi), ma non è detto che debbano farlo tutti, soprattutto sotto una sorta di ricatto come questo. Se volete saperne di più potete dare un'occhiata al nostro speciale sui guadagni generati dallo streaming.