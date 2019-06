Uno streamer non pulisce la propria stanza dal 2005: eccola in un video

C'è un confine piuttosto sottile tra l'essere eccentrici e l'avere un problema, e la storia che stiamo per raccontarvi tende ad andare decisamente in quest'ultima direzione. Uno streamer di Twitch, tale Jaegermeister, ha raccontato di non aver pulito la sua stanza dal 2005.

Al di là del fatto in sé, il ragazzo ha mostrato in diretta le condizioni della propria cameretta, rivelando un quadro piuttosto inquietante. Durante la sua live tra l'altro è stato intercettato da Dexerto, il celebre sito sugli esport, che ha chiesto alcune domande al giovane e ne ha parlato poi in un articolo, ma anche da altri streamer e personalità del mondo degli esport.

Jaegermeister ha raccontato di aver traslocato in quell'appartamento intorno al 2005 e di non averlo mai pulito da allora, ed ha offerto agli spettatori un "tour", una full immersion nell'orrore della sua stanza, invasa da decine e decine di sacchetti della spazzatura, confezioni di cibo usato, pacchi di Amazon e praticamente tutto lo schifo che riuscite a immaginare. Non certamente un bello spot, soprattutto dopo che l'OMS ha inserito la dipendenza dai videogiochi nella lista delle malattie ufficialmente riconosciute.

C'è un risvolto positivo però in questa storia, e cioè che per fortuna stiamo parlando di un tentativo di riabilitazione, di un rimettersi in riga: lo streamer ha infatti cominciato a pulire l'immenso disordine in diretta, rivelando di volersi fare un regalo per il compleanno pulendo tutto e ricominciando ad avere una vita più normale, ed ha anche mandato un messaggio alla redazione di Dexerto in cui invita i più giovani a non ridursi come lui.

E ci mancherebbe, aggiungeremmo.