Streamer Royale: si è concluso lo show di Amouranth ispirato a Takeshi's Castle

È ormai da un po' che si parla dello Streamer Royale, l'evento per il quale Amouranth ha persino acquistato un jet privato. L'attesa per la speciale diretta streaming si è ufficialmente conclusa e nel corso dell'ultimo fine settimana è stato trasmesso l'evento sul canale della giovane imprenditrice ed influencer.

Alla fine le voci di corridoio sull'iniziativa sono state confermate, dal momento che lo Streamer Royale non era altro che una sorta di rivisitazione dello show noto al pubblico come Takeshi's Castle (o Mai Dire Banzai per chi ha qualche anno in più sul groppone). Amouranth ha caricato sul suo enorme jet privato una folta schiera di streamer e li ha poi condotti su un'isola sulla quale si sono svolti diversi giochi. Proprio come nel format al quale si è ispirata l'organizzatrice dell'evento, attività dopo attività i partecipanti venivano eliminati fino a quando non ne resta in piedi solo uno, un po' come avviene nei moderni battle royale.

Chiunque volesse recuperare la diretta può farlo attraverso il canale Twitch di Amouranth, dal momento che la Streamer Royale è l'unica trasmissione precedente che non richiede un abbonamento al canale per poter essere vista in differita.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Amouranth ha dichiarato che gli hater non fanno che renderla più forte.