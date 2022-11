Streamer dà scandalo su Twitch e viene bannata per atti sessualmente espliciti

Il limite 'morale' degli streaming NSFW come quelli che hanno reso ricca Amouranth viene nuovamente superato da una creatrice di contenuti, tale Aielieen1, dando scandalo su Twitch e obbligando i gestori della piattaforma a bannarla per aver compiuto atti sessualmente espliciti in favore di telecamera.

La streamer, nella fattispecie, si sarebbe cimentata in uno spogliarello improvvisato e compiuto autoerotismo, prima di essere bannata a tempo indeterminato dai gestori di Twitch dopo pochi minuti dall'inizio delle sue performance sessualmente esplicite. Allo spettacolo a luci rosse avrebbero assistito numerosi utenti della piattaforma, da qui la celerità delle azioni intraprese dai moderatori di Twitch per porre fine alle attività portate avanti da Aielieen1.

Le finalità della streamer, d'altronde, erano piuttosto chiare sin dal principio: la creatrice di contenuti ha aperto il suo account Twitch il 3 novembre e organizzato questo spettacolo hard, con ogni probabilità, per pubblicizzare le attività svolte dalla stessa ragazza su piattaforme che veicolano contenuti per adulti (come OnlyFans).

Le ricostruzioni della community citano la presenza di circa 5.000 utenti allo streaming 'da scandalo' divenuto virale, ma dai frammenti di video che continuano a circolare sui social lo spettacolo sarebbe stato stato seguito in diretta da soli 300 spettatori.