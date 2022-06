Streamer spende 10mila Dollari su Diablo Immortal, non ottiene nemmeno un item leggendario

Il dibattito riguardante l’approccio pay-to-win di Diablo Immortal, il quale richiederebbe ben 100.000 Dollari per potenziare al massimo il proprio eroe, continua a risultare d’interesse per molti utenti e content creator. Tra questi ultimi, lo streamer Quin69 si è scatenato dopo avere speso 10.000 Dollari senza ottenere oggetti leggendari.

Come ripreso da Dot Esports, il content creator ha avviato una diretta il 7 giugno facendola durare ben tredici ore. Il patto con gli spettatori era uno soltanto: non smettere con lo stream fino all’ottenimento di una gemma leggendaria da cinque stelle tramite Elder Rifts, al costo di 25 Dollari per singola possibilità.

In tutte queste ore, egli non ha visto nemmeno l’ombra di una gemma leggendaria e ha continuato a versare migliaia di dollari nel gioco. Dopo diecimila dollari neozelandesi spesi su Diablo Immortal, egli si è sfogato con l’utenza mostrando le conseguenze chiare del gioco d'azzardo in un titolo dalle microtransazioni estreme: “Giusto! Ho speso 10.000 Dollari e non ho ricevuto nulla! Questo è un grande gioco. Blizzard dovrebbe essere orgogliosa, chi ha bisogno comunque di tutti questi soldi? Cosa comprerei? Un'automobile? Pagherei la scuola dei miei figli fino ai diciotto anni?”. La clip è ancora disponibile su Twitch e mostra integralmente lo sfogo dello streamer.

Proprio a causa di questo problema, il gioco è stato vittima di Review Bombing intenso, tale da portare il punteggio utente a 0,5 su 10 su Metacritic.