Streamer trasmette un incontro pay-per-view spacciandolo per una partita a EA Sports UFC 3

Lo streamer Lester_Gaming ha avuto l'audace idea di trasmettere un incontro pay-per-view disu Twitch, cercando (invano) di spacciare il tutto come una partita giocata a, attualmente in fase di Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One.

Il video non risulta più reperibile all'interno del canale dello streamer, ma alcuni utenti sono riusciti a catturarne alcuni spezzoni e riportali sui social network: in calce alla notizia, quindi, potete ammirare Lester_Gaming agitare un controller e commentare il match fingendo di star giocando alla Beta del gioco targato Electronic Arts.

Scoperto il misfatto - come già accennato - il filmato è stato rimosso, ma a quanto sembra lo streamer avrebbe già confermato l'intenzione di ripetersi e proseguire con questo genere di filmati. Al momento non ci sono state ripercussioni legali, ma per ovvi motivi di copyright la situazione potrebbe cambiare se l'UFC decidesse di agire in merito alla questione.