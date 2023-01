Quali streamer Twitch sono cresciuti di più nel 2022? Non mancano grandi sorprese

Giusto pochi giorni addietro abbiamo visto quali sono le 10 categorie più viste su Twitch nel 2022, con League of Legends che si posiziona ancora al primo posto tra i videogiochi più seguiti. Ma quali sono gli streamer più cresciuti del 2022 in termini di follower? Scopriamolo insieme!

La classifica è molto differente rispetto agli 10 streamer più seguiti nel 2022, dove nomi come xQc e Gaules dominano: qui si parla di content creator che si sono fatti strada nell'élite di Twitch o che, pur facendone parte, sono cresciuti in termini di follower. Nella Top 10 che vedrete di seguito, difatti, si trovano streamer di lingua spagnola e inglese che nel 2022 hanno guadagnato milioni di potenziali spettatori:

Sodapoppin: 5,640,199 ElSpreen: 3,965,503 Juansguarnizo: 3,383,179 ElMariana: 3,367,987 Ibai: 3,350,413 Auronplay: 3,265,720 KaiCenat: 2,664,292 Rubius: 2,655,537 AriGamePlays: 2,498,639 rivers_gg: 2,150,027

Nomi come Ibai e Auronplay, in quinta e sesta posizione, sono già ben affermati su Twitch, tanto che si posizionano al terzo e quarto posto della classifica degli streamer più seguiti al mondo; questa crescita è dunque il segnale che il pubblico spagnolo sta crescendo e dedica la maggior parte del tempo ai due connazionali.

Lo stesso vale per Sodapoppin, uno dei primi content creator in assoluto sulla piattaforma viola che si trova al 53° posto per views totali, ma in testa alla classifica per nuovi follower. La vera sorpresa è KaiCenat, tra i pochi streamer della Top 10 a registrare una crescita su tutti i punti di vista, con un aumento del 737% delle ore viste e degli spettatori medi del 343%. Oltre a essere diventato lo streamer con più iscritti su Twitch superando xQc, è anche al settimo posto per follower guadagnati durante l’anno scorso secondo la classifica SullyGnome.