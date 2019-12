Uno streamer di Twitch ha giocato 19 ore al giorno per un mese: è record

Andrew “GiantWaffle” Bodine ha cominciato novembre con un unico obiettivo: battere il record di ore trascorse a giocare in diretta streaming in un solo mese. C'è riuscito.

Il content creator attivo su Twitch ha giocato in diretta streaming per ben 19 ore al giorno per tutto il mese, accumulando un totale di 572 ore e 44 minuti di gioco, quantitativo più che sufficiente per battere il precedente record di 569 ore fatto registrare da Jackson “JayBigs” Bigsby lo scorso agosto. Durante quello che lui stesso a battezzato Streamvember 2019, ha intrattenuto i suoi spettatori con giochi freschi di pubblicazione quali Death Stranding e Luigi's Mansion 3, oltre che con titoli dall'alto potenziale di rigiocabilità come Factorio e Rocket League.

L'iniziativa si è rivelata un successo, dal momento che gli ha fruttato 10 mila nuovi follower, che gli hanno permesso di raggiungere un totale di 880 mila seguaci. In un'intervista con Kotaku, ha ammesso che la grande fatica a cui si è sottoposto è stata ben ripagata: "Ne è valsa la pena. Le visualizzazioni sono andate alle stelle per tutto il mese. Al momento, tutte le mie statistiche sono tra le 4 e le 10 volte superiori al normale: tempo di visione, visitatori unici, abbonati". Ora, però, è tempo di riposare, come lui stesso ha affermato nel tweet celebrativo pubblicato al conseguimento del record.