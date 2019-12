Streamer War: Corinna Kopf, ex di Tfue, lascia Twitch per Facebook Gaming

La Streamer War continua. Vi abbiamo dato conto, in questi ultimi mesi, della furiosa lotta a colpi di esclusive che sta infiammando il settore dello streaming. Le più grandi personalità di Twitch (CouRage, Ninja, Shroud, Disguised Toast, Ewok) si sono via via affrancata dalla piattaforma di Amazon per accasarsi altrove, grazie ad assegni generosi.

L'ennesimo colpo arriva ancora una volta da Facebook Gaming: la YouTuber e streamer Corinna Kopf ha rivelato il passaggio su Twitter, spiegando che è "super felice" di poter streammare in esclusiva su Facebook Gaming. L'influencer ritiene che la piattaforma si stia potenziando e contribuirà ad espandere la sua carriera.

La Kopf, per chi non la conoscesse, non è solo famosa per essere una streamer e un'influencer. La ragazza è la ex fidanzata di Tfue e attuale moglie di Logan Paul, altro YouTuber molto conosciuto. Il loro rapporto, così come il discusso matrimonio gli scandali pre-celebrazione e i festeggiamenti a luci rosse (ovviamente filmati) monopolizzano da mesi il mondo digitale statunitense.

Ad ogni modo, l'accordo di esclusività arriva dopo che la streamer è stata bannata da Twitch per aver - pare - mostrato della lingerie sotto una camicetta. La Kopf ha criticato aspramente le ambigue linee guida di Twitch e probabilmente questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portandola a preferire Facebook.