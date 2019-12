Streamer War: Facebook ha davvero offerto a Zizaran 1.2 milioni per cambiare divisa?

Zizaran, chi era costui? Il ragazzo è uno streamer di Path of Exile che a gennaio è balzato agli onori della cronaca per aver streammato oltre 500 ore di gioco in 30 giorni. Ora torna alla ribalta per aver dichiarato che Facebook gli avrebbe offerto 1.2 milioni per abbandonare Twitch e accasarsi in Facebook Gaming.

Facebook, ormai lo sappiamo, si sta muovendo in maniera decisa sul mercato: gli ultimi acquisti sono Gonzalo "ZeRo" Barrios e Jeremy "Disguised Toast" Wang, due nomi che dovrebbero spingere il servizio di streaming del social.

Zizaran, tuttavia, sembra aver rifiutato la succulenta offerta: "Non volevo, perché Facebook è una piattaforma che fa schifo e la mia carriera di streamer morirebbe".

Facebook Gaming, in effetti, rappresenta un rischio per gli streamer, a causa di un'influenza ancora misera rispetto ai giganti Twitch, Mixer e YouTube Gaming. Questi stanno monopolizzando il mercato dello streaming contendendosi le principali personalità della rete, da Ninja a Shroud, da Ewok a CouRage.

Secondo gli ultimi dati Facebook Gaming rimane ancora molto staccata dal trio di testa: rappresenta poco più del 3% del traffico streaming. Sta comunque pian piano crescendo, grazie anche agli accordi di esclusiva con streamer e pro player. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.