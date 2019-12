Streaming War: dopo il passaggio a Mixer, Shroud ha perso pubblico

Secondo un report della società di analisi Stream Metrics pare che Michael “Shroud” Grzesiek abbia perso l'85% degli spettatori che lo streamer aveva negli States, dopo aver firmato l'accordo con la piattaforma di Microsoft, Mixer.

Dopo il picco iniziale, quindi, pare che non molti siano rimasti sulla piattaforma della casa di Redmond. Nel terzo trimestre 2019, Twitch deteneva il 75,6% del mercato in ore guardate per piattaforma. In confronto, YouTube Gaming aveva il 17,6%, Facebook Gaming poteva contare sul 3,7% e Mixer ne vanta il 3,2%.

Shroud ha raggiunto 718.000 spettatori unici alla fine di ottobre. Stiamo sempre parlando del solo framework statunitense. Il declino si è verificato comunque a novembre con 231.000 spettatori.

Inoltre, solo il 15% dei suoi spettatori statunitensi si è trasferito da Twitch a Mixer. Con la quantità inferiore di contenuti disponibili sulla piattaforma Microsoft, Twitch continua dunque ad avere un vantaggio abbastanza netto in termini numerici.

Probabilmente è solo questione di tempo, prima che la “Streaming War” arrivi a riequilibrare le forze in campo a forza di milioni di Dollari.

Al momento Twitch rimane la piattaforma di riferimento, mentre per Mixer – nonostante gli acquisti importanti come Ninja, Shroud appunto e Ewok – la strada pare ancora ripida e piena di ostacoli per colmare il gap.

Solo il tempo ci dirà se gli ingenti investimenti di Microsoft saranno serviti a qualcosa. Forse se ne riparlerà l'anno prossimo, con l'avvento della nuova generazione di console.