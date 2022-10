Streamy Awards 2022, tutte le nomination: Amouranth e Dr Disrespect grandi assenti

L'edizione 2022 degli Streamy Awards si avvicina, con appuntamento fissato al primo dicembre 2022. In vista dell'evento sono stati rivelate le nomination per lo Streamer dell'Anno, che tuttavia non ha mancato di suscitare alcune polemiche per l'assenza di alcuni grossi nomi.

Streamer estremamente popolari come Amouranth e Dr Disprespect non sono infatti stati presi in considerazione per il premio. Ciò ha fatto storcere il naso ad alcuni appassionati, che hanno fatto inoltre notare come i nomi presi in considerazione riguardano prevalentemente il territorio statunitense, mettendo quindi da parte gli streamer provenienti da altre parti del mondo. Non a caso c'è dunque chi suggerisce, come Ludwig, la necessità a questo punto di creare un premio apposito per i content creator al di fuori degli Stati Uniti, qualora l'organizzazione dovesse continuare a seguire tale impostazione.

Discussioni a parte, ecco di seguito le nomination per lo Streamer dell'Anno agli Streamy Awards 2022:

HasanAbi

iShowSpeed

Kai Cenat

Kyedae

Ludwig

Pokimane

Quackity

tarik

Valkyrae

xQc

Si tratta in ogni caso di nomi di primissimo piano sulle scene di Youtube e di Twitch, dando così vita ad una sfida molto serrata. Appuntamento dunque al primo dicembre per scoprire chi trionferà in questa categoria. Tornando ai grandi assenti, Amouranth si è presa una pausa da Twitch dopo essersi liberata dai maltrattamenti del marito, mentre ultimamente Dr Disrespect si è scagliato contro Overwatch 2 ed il suo algoritmo.