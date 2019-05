Forza Street: come personalizzare la vostra auto con i Kit di Tuning

Sapere come personalizzare le vostre auto in Forza Street è la chiave per distinguersi dagli altri giocatori. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per modificare l'aspetto delle vetture all'interno del gioco.

Man mano che progredite attraverso i vari eventi, dovete sapere come usare i Kit di Tuning per personalizzare l'aspetto del vostro veicolo in Forza Street. Vediamo come fare.

Come personalizzare la vostra auto in Forza Street

Anche se la personalizzazione non cambierà le prestazioni del vostro veicolo, i giocatori vorranno comunque sapere come cambiare l'aspetto della propria auto in Forza Street. Dopo aver completato il primo evento e sbloccato il menu principale, sarete in grado di visitare il garage premendo sull'icona del garage nella parte superiore dello schermo.

Questo vi trasporterà nella schermata di selezione auto, dove potrete selezionare il veicolo da personalizzare. Se disponete di più veicoli, potrete selezionarne uno qualsiasi scegliendo tra quelli in vostro possesso. Per modificare l'aspetto del vostro veicolo vi consigliamo di cercare l'opzione di personalizzazione nella parte inferiore dello schermo. Questo farà apparire alcuni pannelli, permettendovi di scambiare mod e vernici. Scegliete lo stile che desiderate e verrà applicato automaticamente al vostro veicolo.

Per darvi al tuning con il vostro veicolo, dovrai prima sbloccare alcuni Kit di Tuning. Questi possono essere acquisiti completando vari eventi nel mondo di gioco, o completando alcune delle varie sfide disponibili in Forza Street. Per aumentare il livello di tuning, dovrete riempire la barra in basso. Ogni volta che la riempite, sarai ricompensati con un livello di tuning più alto, rendendo la vostra auto migliore ovunque.

Nel video proposto in apertura potete vedere come funziona la personalizzazione delle auto nel nuovo racing game mobile di Microsoft e Turn 10. Se invece volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Forza Street.