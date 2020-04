Forza Street ha una data d'uscita su iOS e Android: al via le pre-registrazioni

L'Inside Xbox di questa sera di è ormai concluso e tra le varie novità trattate c'è stata anche la versione per dispositivi Android e iOS di Forza Street.

Il nuovo trailer del racing game targato Microsoft ci permette di avere un assaggio di quello che troveremo il prossimo 5 maggio 2020 sui nostri smartphone e tablet, ovvero corse adrenaliniche contro altri giocatori o bot controllati dall'intelligenza artificiale e tantissime macchine da urlo. Nel caso in cui dovesse interessarvi il gioco, sappiate che al momento è possibile effettuare la pre-registrazione sia sul Google Play Store che sul Samsung Galaxy Store, altra piattaforma sulla quale il gioco sarà presto disponibile. Non sembra esserci attualmente la possibilità di fare altrettanto sui dispositivi Apple, anche se l'unico reale vantaggio di questa funzionalità consiste nel ricevere una notifica quando l'app sarà disponibile. A differenza di quanto avviene solitamente, infatti, gli sviluppatori non hanno messo in palio oggetti di gioco extra per chi effettuerà la pre-registrazione.

